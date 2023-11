UN MES DE TERROR

por Colectivo Editorial Crisis

Agua, no hay. Cloacas, no hay. Pan no hay. 725.000 refugiados en albergues de la ONU dentro de Gaza. Bernie Sanders, él también demócrata, defecando en su propia historia negándose a apoyar un alto el fuego. La vida huye. Las bombas caen. Nunca nada jamás será igual.

Hace 34 años cayó el Muro. El estado de Israel tiene muros. 781 kilómetros de muros para separar a los palestinos.

Foto: ONU

La ONU el 3/ 11 /2023 evidencia su certificado de impotencia con este texto oficial:

«Seguimos convencidos de que el pueblo palestino corre un grave riesgo de genocidio».

«Ha llegado el momento de actuar. Los aliados de Israel también tienen responsabilidad y deben actuar ahora para impedir su desastroso curso de acción».

“El agua es esencial para la vida humana y, en la actualidad, dos millones de habitantes de Gaza luchan por encontrar agua potable».

«La situación en Gaza ha alcanzado un punto de inflexión catastrófico»

“La falta de combustible y la interrupción de la infraestructura hídrica debido a los constantes bombardeos han destruido el acceso al agua potable para la población de Gaza”

“Hay imágenes alarmantes de niños obligados a beber agua del mar ante la falta de agua limpia”.

Foto: ONU

La ONU el 10/ 11 /2023 refuerza la evidencia de su impotencia con este texto oficial:

“Todos los pozos de agua municipales volvieron a cerrarse debido a la falta de combustible, lo que paraliza el suministro de agua para usos domésticos no potables”.

“Entre el 8 de noviembre y el 9 de noviembre murieron 243 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Gaza”.

“El número de víctimas mortales registrado por el Ministerio de Sanidad en Gaza desde el 7 de octubre asciende a 10.818”

“El 68% de las víctimas son niños y mujeres. Otras 2.650 personas, entre ellas unos 1.400 niños, han desaparecido y podrían estar atrapadas o muertas bajo los escombros, a la espera de ser rescatadas o recuperadas”.

“Del total de muertos en Gaza 192 son profesionales de la salud, y 99 personal de las Naciones Unidas. 18 de los asesinados eran de la Defensa Civil palestina”.

“La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina – UNRWA abrió dos nuevos refugios y ahora totaliza 92 en el sur de Gaza, en condiciones de sobrepoblación, donde se alojan 582.000 personas”

“Casi 725.000 personas se encuentran refugiadas en 149 instalaciones de UNRWA”.

“Cada baño es compartido por 160 personas. Cada ducha por 700 personas”

Foto: ONU

“El Hospital de Niños An Naser de Gaza fue bombardeado por aviones israelíes, con un saldo de 3 muertos y decenas de heridos”.

“El vecindario del hospital Shifa también fue bombardeado, y el único Hospital psiquiátrico de Gaza dejó de funcionar”.

“El 9 de noviembre, por sexto día consecutivo, el mando militar israelí reclamó a los residentes palestinos en el norte de Gaza de desplazarse para el sur, y abrió un corredor a lo largo de la calle principal, Salah Ad Deen, entre las 9 y las 16. Se estima que, en esas 7 horas, a pie o en carros tirados por burros, huyeron 50.000 personas, que llegaron el punto de Wadi Gaza en el sur. El Ejército israelí prohibió el uso de vehículos. La mayoría pudo llevarse unos pocos efectos personales”.

“En total, 65 camiones con comida, medicamentos, insumos sanitarios, agua envasada, frazadas, productos de higiene y 7 ambulancias pudieron cruzar desde Egipto a Gaza. Desde el 21 de octubre ingresaron 821 camiones con ayuda. Antes del conflicto ingresaban a la Franja de Gaza, por día, 500 camiones con ayuda internacional”.

“El cruce Kerem Shalom con Israel, que antes del inicio de las hostilidades era el principal punto de ingreso de bienes, está cerrado, y también el cruce peatonal de Erez”

“El total de desplazados internos supera 1 millón y medio, de los 2.2 millones que viven en Gaza”

FOTO: ONU

“El Hospital Al Quds de Gaza debió parar su principal generador de energía, y comenzó a usar uno pequeño para disminuir el consumo de combustible. Como resultado, el hospital cerró los quirófanos, la planta de generación de oxígeno y la unidad de imágenes de resonancia magnética. El hospital Al Quds proveerá de dos horas de electricidad por día al refugio que tiene la ONU en la cercanía”

“Las autoridades israelíes siguen prohibiendo la entrada de combustible, que se necesita desesperadamente para que funcionen los generadores de electricidad que hacen funcionar los equipos que salvan vidas”

“Según el director de Cirugía del Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, los pacientes operados corren un alto riesgo de infección debido a las condiciones antihigiénicas y a la falta de equipamiento. En algunos casos, las heridas han quedado cubiertas por moscas blancas y sus larvas, con el consiguiente riesgo de daños tisulares, infección bacteriana y septicemia”.

“La OMS advirtió el 8/11 del riesgo de una rápida propagación de enfermedades infecciosas e infecciones bacterianas debido a la escasez de agua y al consiguiente consumo de agua contaminada. Desde mediados de octubre se han notificado más de 33.500 casos de diarrea, la mayoría entre niños menores de cinco años”.

“La UNRWA ha estado proporcionando alrededor de 1,5 litros de agua potable y 3-4 litros de agua no potable por persona y día en todos los refugios del sur. En el refugio más grande, situado en Khan Younis (con más de 21.700 desplazados), instaló una planta desalinizadora que convierte el agua salobre extraída de los pozos en agua potable”.

“El agua que llega de Egipto en botellas y bidones sólo puede satisfacer las necesidades al 4% de la población”.

“Debido a la falta de combustible, el traslado de residuos sólidos a los vertederos se ha detenido en gran medida en toda la Franja de Gaza. La basura se acumula en las calles y en los alrededores de los refugios, lo que crea un alto riesgo de enfermedades transmitidas por el aire y de infestación de insectos y ratas”.

“Debido a los bombardeos, así como a la falta de combustible, agua y harina de trigo, el 9 de noviembre no había panaderías activas. Según los informes, ya no hay harina de trigo en el mercado; no han podido ingresar harina desde el 31 de octubre. La población se saltea comidas, o utiliza métodos inseguros y poco saludables para hacer fuego. La gente recurre a comidas como cebolla cruda y berenjena cruda”.

Foto: ONU

“En el Sur de Gaza el acceso al pan también es difícil. El único molino operativo de Gaza sigue sin poder moler trigo por falta de electricidad y combustible. Once panaderías han sido atacadas y destruidas desde el 7 de octubre. Sólo una de las panaderías contratadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), junto con otras ocho panaderías del sur, suministra pan de forma intermitente a los refugios, dependiendo de la disponibilidad de harina y combustible. La gente hace cola durante largas horas delante de las panaderías, donde están expuestos a los ataques aéreos”.

“Aunque en los molinos de Gaza hay almacenadas unas 9.000 toneladas de grano de trigo, una parte importante no puede utilizarse debido a la destrucción masiva, los problemas de seguridad y la escasez de combustible y electricidad”.

<>

El equipo de documentalistas formado por Dan Cohen y Max Blumenthal, en 2018, estrenó el documental Killing Gaza, un reporte completo sobre la última anterior masacre israelí en Gaza, la de 2014.

<>

Los crímenes cometidos en el campo de concentración creado por el Estado de Israel en Gaza son anteriores al 7 de octubre de 2023, y permanentes, si bien no es de conocimiento público e incomoda su divulgación.

Los días 6 y 7 de marzo de 2023, organizada en conjunto por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Islámica de Gaza (Palestina), y el Municipio de Absan, se desarrolló la 8va Conferencia de Energía Renovable y Sustentabilidad (CRES2023).

En esa Conferencia los ingenieros Tamer M. Alnajar y Husam Al-Najar de esa Universidad, y el ingeniero civil Wessam Almadhoun, de la Universidad de Gaza presentaron un informe denominado Gestión adecuada del suministro de agua teniendo en cuenta las invasiones israelíes de la Franja de Gaza (Appropriate Water Supply Management Considering the Israeli Invasions of the Gaza Strip), y tal como lo divulgan los expertos de la Universidad de Greenwich, en Inglaterra, aquí algunos de los puntos más salientes de la profunda crisis de agua potable y tratamiento de aguas residuales (ver informe científico completo en DOI: 10.1109/ieCRES57315.2023.10209466)

Muchos edificios residenciales, independientemente del número de familias que residan en ellos, comparten un contador/una conexión. En toda Gaza, hay, en promedio, un único contador por cada 17-20 ciudadanos. Además, a pesar de la elevada cobertura de la red, la prestación del servicio es intermitente, con grandes variaciones en el suministro per cápita entre comunidades. Sólo el 30% de los hogares de Gaza tienen suministro diario de agua de red durante un número limitado de horas. Alrededor del 15% de la población de Gaza tiene acceso a agua corriente menos de 10 días al mes. El conflicto israelí sobre la Franja de Gaza tiene como objetivo las infraestructuras de agua y alcantarillado, que causan la destrucción de plantas desalinizadoras de agua potable, redes públicas de suministro de agua, estaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales, además de redes de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales. Además, por las incursiones sobre Gaza, la infraestructura hídrica se vio muy afectada, siendo las más importantes las aguas superficiales y subterráneas. Varios de los principales transformadores eléctricos fueron atacados, y dado que contienen aceites peligrosos podrían filtrarse a las aguas superficiales o subterráneas, provocando un posible desastre medioambiental y sanitario. Por otro lado, el ataque directo a las líneas de alcantarillado y a las ampliaciones de las calles principales y secundarias afecta en gran medida al acuífero, donde se filtran cantidades de aguas residuales y fecales a las aguas subterráneas. En consecuencia, prevalece un estado de desigualdad en la distribución del agua en muchas zonas de la Franja. El agua municipal llega más a los propietarios de las casas cercanas al pozo municipal o a las casas bajas -y durante más tiempo- que a otros que viven en zonas alejadas o a los residentes de los pisos superiores, sobre todo en edificios altos y torres. Los cortes de electricidad, estimados en 16 horas al día, afectan negativamente a la producción y distribución de agua, además de limitar la capacidad de los residentes para obtenerla. En algunas zonas de la Franja de Gaza la población sólo obtiene agua una o dos veces por semana. El bloqueo israelí sobre Gaza ha privado a la Franja de muchos proyectos estratégicos en los diversos sectores medioambientales, al impedir la entrada de equipos, dispositivos y herramientas necesarios para desarrollar la actuación medioambiental en la Franja. Los cortes de electricidad debidos a los violentos bombardeos y ataques a columnas y líneas eléctricas en todas partes suponen un aumento de la complejidad de todos los aspectos medioambientales relacionados con el agua (recursos y suministros). La paralización de los recursos y suministros de agua y de las plantas desalinizadoras, así como otros graves problemas medioambientales aumentarán rápidamente debido al agravamiento de las condiciones sanitarias y medioambientales, así como económicas, sociales e incluso de seguridad. Ahora las cosas se han complicado más, en relación con los continuos ataques, todos los planes anteriores de desarrollo y mejora serán cancelados o pospuestos para ser sustituidos por planes de reparación, socorro y reconstrucción. Esto supone un enorme retroceso y ralentización del desarrollo en comparación con el rápido e imparable crecimiento de la población.

<>

En 2013, en el documental israelí The Lab, que analiza la maquinaria bélica y el perfil punitivista del estado sionista, el ex comandante del Ejército israelí en el norte, entre 1994 y 1998 Amiram Levin afirmó:

“En referencia a Gaza y al Líbano y otros lugares que vamos a ocupar en un futuro, si queremos mantener el equilibrio como un país desarrollado, la estrategia es el castigo y debe ser el elemento central (…) el objetivo de nuestras unidades en el campo es liquidar al enemigo, antes de que haga contacto y antes de que retroceda. La cantidad que matemos es más importante que la calidad”

La ONU se hunde. La vida huye. Las bombas caen y caen.

Nunca nada jamás será igual.

El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos solo pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fecha de publicación y la fuente.

REGISTRO ISSN 2953-3945