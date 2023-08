MILEI, EL APÓSTOL RIZOMÁTICO 

Antes que derechista, Milei es rizomático, y no se le puede criticar que no es coherente: él milita la incoherencia. Las categorías de derecha e izquierda, de fascista, etc., no permiten interpretar este nuevo fenómeno. Por el contrario, nos confunden, nos llevan a conclusiones insensatas como echarle la culpa a las multitudes, que no son “lúcidas y progresistas” como nosotrxs.